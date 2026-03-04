Scavi per uno studentato riportano alla luce una necropoli romana | tombe decorate riemergono su via Ostiense

Durante i lavori per la costruzione di uno studentato privato su via Ostiense, sono stati scoperti a circa un metro di profondità resti di una necropoli romana. Le tombe decorate e i colombari di epoca imperiale sono riemersi nel corso degli scavi e sono stati immediatamente messi in evidenza dagli operai coinvolti nei lavori. La scoperta ha portato alla sospensione temporanea delle attività di costruzione.