Scavi per uno studentato riportano alla luce una necropoli romana | tombe decorate riemergono su via Ostiense
Durante i lavori per la costruzione di uno studentato privato su via Ostiense, sono stati scoperti a circa un metro di profondità resti di una necropoli romana. Le tombe decorate e i colombari di epoca imperiale sono riemersi nel corso degli scavi e sono stati immediatamente messi in evidenza dagli operai coinvolti nei lavori. La scoperta ha portato alla sospensione temporanea delle attività di costruzione.
Tombe decorate e colombari di età imperiale sono emersi a circa un metro di profondità durante gli scavi per i lavori di costruzione di uno studentato privato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ostiense, scavano per lo studentato e trovano una necropoli intatta: riemerge una famiglia di 13 persone sepolta insiemeLa scoperta in zona San Paolo Fuori le Mura, gli archeologi: "un rinvenimento importante che aspettavamo da più di cento anni" Dagli scavi...
Carsulae, nuovi mosaici riportano alla luce la grandezza della domus romana: valorizzazione del sito con 2,3 milioni dal Ministero della CulturaSvolta importante per il sito archeologico ternano: investimenti che permetteranno la copertura dei mosaici e il completo riallestimento del centro...
Contenuti e approfondimenti su Scavi per uno studentato riportano alla....
Roma: a via Ostiense dagli scavi per uno studentato riemerge una nuova area della necropoliA San Paolo Fuori le Mura tombe monumentali del II secolo e sepolture più umili del III-IV secolo. Il Ministero: valorizzazione compatibile con il progetto edilizio. radiocolonna.it
Da scavi per lo studentato edifici e tombe, scoperta su via OstienseAd oltre un secolo dalla scoperta della necropoli sulla via Ostiense, un'altra vasta area funeraria è venuta alla luce nel corso delle indagini di archeologia preventiva condotte per la realizzazione ... ansa.it