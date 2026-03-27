i pronostici di tna sacrifice 2026

Questa notte si svolge il nuovo speciale mensile della TNA, Sacrifice, con sette incontri previsti. La serata vedrà confronti tra vari wrestler, con diverse storyline in corso. L’evento si svolge in un’unica data e sarà trasmesso in diretta, offrendo agli appassionati un appuntamento con le principali protagoniste della federazione.

Ben sette match sono quelli che ci attendono questa notte per il nuovo speciale mensile della TNA, Sacrifice. Andiamo quindi con i pronostici dello show. NO DQ: MARA SADE vs ELAYNA BLACK Gestione regolare della faida, tutto nasce da una battle royal per decretare la #1 contender al titolo Knockouts e tutto prosegue senza infamia e senza lode. Le due non sono di certo le avversarie tipo l’uno per l’altra (Mara non ha mai brillato davvero e necessita di una guida, Elayna pecca ancora su diversi aspetti, tra cui la tenuta in-ring e la mancanza di stamina nonostante la giovane età), ma mettendole in competizione in una stipulazione speciale, può venir fuori qualcosa di interessante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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