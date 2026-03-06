TNA | annunciato il match per il World Championship a Sacrifice

Un importante match titolato è stato ufficializzato per il prossimo evento TNA Sacrifice dopo quanto accaduto nell'ultima puntata di TNA Impact!. Durante lo show è stato infatti annunciato che Mike Santana difenderà il TNA World Championship contro Steve Maclin, in quello che sarà uno dei match più attesi della serata. La reintegrazione di Maclin. La situazione si è sviluppata durante un segmento sul ring con il campione Mike Santana. Stanco dei continui attacchi subiti da Maclin dopo il suo licenziamento avvenuto in seguito alla stipulazione Feast or Fired, Santana ha chiesto che il suo rivale venisse ufficialmente reintegrato nel roster. Il campione ha quindi chiamato sul ring il Director of Authority Santino Marella per risolvere la situazione.