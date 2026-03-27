I programmi TV di oggi 27 marzo 2026 | talent reality e film

Oggi, 27 marzo 2026, vengono trasmessi diversi programmi televisivi. Su Rai 1 va in onda “The Voice Generations”, mentre su Canale 5 si segue la puntata di “Grande Fratello Vip”. Su Canale 20 viene trasmesso il film “Oldboy”. Questi sono i principali contenuti in programmazione sui principali canali nazionali.

Guida ai programmi TV del 27 marzo 2026: “The Voice Generations” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Oldboy” su Canale 20. La prima serata del 27 marzo 2026 offre su Rai 1 arriva The Voice Generations, il talent che unisce musica ed emozioni familiari. Rai 2 propone un nuovo caso di Delitti in Paradiso, tra misteri caraibici e ironia britannica. Su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip, con tensioni, nomination e colpi di scena. Italia 1 punta sul grande cinema d’azione con Wonder Woman 1984, mentre sul Nove torna la satira pungente di Fratelli di Crozza. Non mancano le alternative: Rete 4 approfondisce la cronaca con Quarto Grado, Rai 3 racconta la memoria collettiva con Erano ragazzi in barca, e La7 dedica la serata a un Speciale TgLa7. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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