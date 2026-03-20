I programmi TV di oggi 20 marzo 2026 | talent reality e film

Oggi, 20 marzo 2026, i telespettatori possono seguire diverse proposte televisive. Su Rai 1 va in onda “The Voice Generations”, su Canale 5 si svolge la nuova puntata del “Grande Fratello Vip” e su Iris viene trasmesso il film “La recluta”. Sono tre programmi che spaziano tra talent, reality e cinema, offrendo opzioni per vari gusti e interessi.

Guida ai programmi TV del 20 marzo 2026: “The Voice Generations” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “La recluta” su Iris. La prima serata del 20 marzo offre su Rai 1 l’emozione con The Voice Generations, mentre Rai 2 propone un nuovo caso di Delitti in Paradiso. Su Canale 5 torna il reality più discusso, Grande Fratello Vip, pronto a movimentare il pubblico con dinamiche sempre imprevedibili. Per chi cerca approfondimento, Rete 4 schiera Quarto Grado e La7 dedica lo spazio informativo allo Speciale TgLa7 – Sì o No. Sul fronte cinema, Sky Cinema Uno propone il western moderno The Old Way, mentre Sky Cinema Collection accende la tensione con M3GAN 2. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 20 marzo 2026: talent, reality e film Articoli correlati I programmi TV di oggi 13 marzo 2026: talent, soap e filmGuida ai programmi TV del 13 marzo 2026: “The Voice Generations” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Gli spietati” su Iris La prima serata di... I programmi TV di oggi 17 marzo 2026: fiction, reality show e filmGuida ai programmi TV del 17 marzo 2026: “Le libere donne” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Spider-Man” su Italia 1 La prima serata del... In sala prove con la squadra di Jake La Furia | DAILY 2 X Factor 2025 Aggiornamenti e notizie su I programmi TV di oggi 20 marzo 2026... Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 12 marzo; Programmi in TV stasera 17 marzo 2026: Le Libere donne, Grande Fratello Vip, diMartedì e Spider-Man; Programmi TV 16 marzo 2026: cosa vedere stasera; Guida tv 13 marzo 2026, programmi di stasera in chiaro e su Sky. I programmi TV di oggi 18 marzo 2026: fiction e film della seraGuida ai programmi TV del 18 marzo 2026: Morgane su Rai 1, Vanina - Un vicequestore a Catania su Canale 5, Quo vado? su Cine 34 ... lopinionista.it I programmi TV di oggi 16 marzo 2026: fiction, intrattenimento e filmGuida ai programmi TV del 16 marzo 2026: Guerrieri su Rai 1, Scherzi a parte su Canale 5, Perfetti sconosciuti su Cine 34 ... lopinionista.it "Hai programmi per il tuo compleanno" "Niente di particolare: eliminare il Fenerbache dalla Champions, mettere a terra 30 palloni, portarmi a casa il premio come MVP... se poi torno presto a casa magari mi guardo un film, ma non so" - facebook.com facebook Etihad e Qatar Airways hanno modificato i requisiti dei loro programmi fedeltà per adeguarli al calo dei viaggi aerei. x.com