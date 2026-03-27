I ladri hanno scelto le scuole L' Irpinia resta in silenzio a guardare

Negli ultimi mesi, in provincia di Avellino, si sono verificati numerosi furti nelle scuole. Gli episodi si sono verificati principalmente di notte, con ladri che sono entrati e hanno portato via quanto presente all’interno degli edifici scolastici. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, mentre il territorio rimane in silenzio di fronte a questi eventi.

Da inizio anno gli istituti della provincia vengono svuotati uno dopo l'altro. I ladri entrano, prendono e se ne vanno. Come se nessuno guardasse Negli ultimi tempi, con un forte incremento da inizio anno, in provincia di Avellino, nelle scuole si entra di notte e si esce con quello che c'è. Taurano, Pago Vallo Lauro, Domicella e altri ancora. Istituti comprensivi, agrari, plessi di periferia, sedi centrali. Nessuna distinzione. Forzano, rovistano, caricano e spariscono. Computer, tablet, uno scanner digitale 3D. Roba comprata con soldi pubblici, cioè con i soldi di tutti. Arrivata dopo anni di richieste, bilanci tagliati, carte firmate e rispedite al mittente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - I ladri hanno scelto le scuole. L'Irpinia resta in silenzio a guardare Articoli correlati Ospedale a Montella: un milione già bruciato, l’Irpinia resta a guardareSette giorni di silenzio dopo la richiesta di chiarimenti della Regione: a rischio i fondi PNRR e oltre un milione già speso in progettazione. Manchester United, esonerato Ruben Amorim: i Red Devils hanno già scelto l’erede! Le ultimissimeFali Ramadani assolto per frode fiscale: la ricostruzione di quanto successo al noto agente sportivo.