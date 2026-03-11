Ospedale a Montella | un milione già bruciato l’Irpinia resta a guardare

Dopo sette giorni di silenzio, la Regione ha chiesto chiarimenti sull’ospedale di Montella, dove sono stati già spesi oltre un milione di euro in progettazione. La situazione mette a rischio i fondi del PNRR destinati all’opera, mentre i lavori sembrano ancora in fase iniziale. La vicenda coinvolge le autorità locali e i responsabili dei finanziamenti pubblici.

Sette giorni di silenzio dopo la richiesta di chiarimenti della Regione: a rischio i fondi PNRR e oltre un milione già speso in progettazione.. L’Ospedale di Comunità previsto a Montella è al capolinea. La scorsa settimana la Regione Campania ha inviato all’Asl di Avellino, soggetto attuatore dell’opera, una richiesta di chiarimento fissando un termine di sette giorni per sciogliere i nodi della vicenda. Questa scadenza è ormai superata in un pesante silenzio ufficiale che mette a rischio revoca definitiva il finanziamento PNRR. Al centro della crisi c’è l’incapacità di dimostrare la proprietà dell’immobile attiguo al Convento di San Francesco a Folloni: la struttura concessa dal Comune all’Asl per realizzare l’ospedale, ma dal 2024 oggetto di un contenzioso con i Frati Minori Conventuali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

