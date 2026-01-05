Manchester United esonerato Ruben Amorim | i Red Devils hanno già scelto l’erede! Le ultimissime

Il Manchester United ha annunciato l'esonero di Ruben Amorim, segnando una svolta nella gestione tecnica della squadra. Dopo questa decisione, il club ha scelto il nuovo allenatore, portando avanti un progetto di rinnovamento. Di seguito, le ultime notizie riguardanti questa importante transizione, con aggiornamenti sulle motivazioni e sui prossimi passi del club in vista della nuova stagione.

Manchester United, Amorim out: rivoluzione in panchina e nuovo tecnico individuato. Ecco cosa filtra, le ultime Rúben Amorim non è più l'allenatore del Manchester United. La notizia, riportata da David Ornstein, conferma l'esonero del tecnico portoghese dopo 14 mesi alla guida dei Red Devils. A pesare sulla decisione è stato soprattutto l'ultimo 1-1 contro il .

#Zirkzee protagonista dell'assist con il #ManchesterUnited e l'esultanza sui social: #Roma ancora in lontananza #ASRoma #Calciomercato x.com

Zirkzee salva il Manchester United, entra fa un assist decisivo contro il Leeds: ora la Roma trema - facebook.com facebook

