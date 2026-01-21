La Sapienza per gli studenti iraniani | tra le misure anche uno sportello di supporto psicologico

La Sapienza si impegna a sostenere gli studenti iraniani attraverso iniziative concrete, tra cui l’apertura di uno sportello di supporto psicologico. Il Senato accademico ha espresso condanna per la violenza contro i manifestanti pacifici e ha ribadito il ruolo delle università come luoghi di formazione, confronto e rispetto delle libertà di espressione. Un gesto di solidarietà volto a favorire il benessere e la tutela degli studenti coinvolti in contesti di tensione.

La Sapienza si mobilita per l’Iran. E lo fa attraverso un documento dal Senato accademico che condanna l’uso della violenza contro i manifestanti pacifici e richiama al rispetto delle università come sedi di formazione del sapere e del pensiero critico. Intanto anche gli studenti scendono in.🔗 Leggi su Romatoday.it Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologicoÈ stato inaugurato a San Benedetto uno sportello antiviolenza dedicato alle vittime di violenza. Leggi anche: Tra i segreti di Palazzo Diamanti. Gli studenti prendono le misure La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Sapienza e Università di Betlemme insieme per la cooperazione culturale e scientifica; Scuole di Pace: Conferenza nazionale Sbellichiamoci, Sapienza Università di Roma, 16-17 gennaio 2026; Compagni disposti a dare la vita.... La targa a La Sapienza per i cubani morti per difendere Maduro; Selezioni pubbliche Università La Sapienza: lavoro per Tutor DSA. Compenso 60mila euro. Medicina, conclusa scelta sedi, la graduatoria è interamente copertaOltre 17mila immatricolati per il solo corso di laurea in Medicina. Le preferenze per Sapienza, Federico II e Statale di Milano. quotidianosanita.it La Sapienza prima università al mondo per gli studi classici: la classifica italiana e internazionale. Il reportL'Università La Sapienza di Roma si conferma ancora una volta la migliore al mondo per gli studi classici. Secondo il report QS World University Rankings by Subject 2025, l'ateneo romano mantiene il ... ilmattino.it Si è appena concluso l'evento di presentazione di Talenti in Corso, il programma gratuito di consulenza individuale (mentorship) ideato con l'obiettivo di fornire guida e sostegno nella fase di avvio della carriera di studenti e laurati Sapienza Un sentito ringra - facebook.com facebook ’ Seconda edizione del Laboratorio "Prendi la tua decisione: strumenti per scegliere consapevolmente" rivolto a Sapienza 23 gennaio 2026 Prenotati: lnkd.in/dUnynbm3 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.