I Carabinieri sequestrano un arsenale nascosto in un' auto

I Carabinieri hanno sequestrato un arsenale nascosto in un'auto a Torre Annunziata, Napoli. Le armi trovate sono di tipo militare e sono state recuperate all’interno del veicolo. L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella zona. La scoperta è stata fatta durante un controllo di routine condotto dai militari sul territorio.

Un vero e proprio arsenale tolto alla criminalità organizzata a Torre Annunziata (Napoli). Armi che si vedono in scenari di guerra e che invece circolavano nelle strade della città. Siamo a Torre Annunziata, è quasi mezzanotte. L’aria è umida e più fredda del solito: l’ultimo colpo di coda dell’inverno. Una Fiat Panda percorre via Andolfi quando una gazzella dei Carabinieri decide di fermarla. A bordo ci sono due persone. Alla guida un 42enne napoletano, residente nel centro storico e sottoposto alla misura della libertà vigilata; accanto a lui una 39enne di Giugliano, anche lei già nota alle forze dell’ordine. La paletta si alza e intima l’alt. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I Carabinieri sequestrano un arsenale nascosto in un'auto Articoli correlati Leggi anche: Quattordicenne al volante con altri due minorenni: carabinieri sequestrano centraline per rubare auto NAPOLI: 14enne al volante, denunciato con due 17enni. Carabinieri sequestrano centraline per rubare autoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Tutto quello che riguarda Carabinieri sequestrano Temi più discussi: Scoperto giro di spaccio a Gattatico: i carabinieri sequestrano il raro hashish bianco; I carabinieri sequestrano il raro hashish bianco ricercato dai giovanissimi: denunciato un giovane - Foto; Alto Garda, i Carabinieri sequestrano una sala scommesse; Cane in condizioni estreme, tensione a Floridia per un sequestro. Intervengono i Carabinieri. Rifiuti, traffico illecito e certificati falsi: i carabinieri del Noe sequestrano due impianti a TorinoAl centro dell’inchiesta la gestione dei materiali provenienti dalla bonifica del cantiere del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino ... torinotoday.it ‘Ndrangheta, i carabinieri sequestrano 40mila euro in casa di un ex latitanteI Carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno eseguito un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, che ha interessato i ... secondopianonews.it SEQUESTRO RECORD DI DROGA REGGIO EMILIA - CARABINIERI SEQUESTRANO OLTRE 2,5 KG DI DROGA: DUE ARRESTI A REGGIO EMILIA Operazione dei Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia: intercettato pacco p - facebook.com facebook #Torino: traffico illecito di rifiuti e certificati falsi. #Carabinieri #NOE sequestrano due impianti di trattamento rifiuti nell’ambito delle bonifiche del cantiere “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione” carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com