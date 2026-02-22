NAPOLI | 14enne al volante denunciato con due 17enni Carabinieri sequestrano centraline per rubare auto

A Napoli, un 14enne è stato fermato alla guida insieme a due 17enni, trovati in possesso di centraline per il furto di auto. I carabinieri hanno sequestrato gli strumenti utilizzati per tentare di manomettere i veicoli e hanno denunciato i minori. La polizia ha scoperto che i ragazzi stavano pianificando un furto in un quartiere della città. Le autorità continuano le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri reati.

© Puntomagazine.it - NAPOLI: 14enne al volante, denunciato con due 17enni. Carabinieri sequestrano centraline per rubare auto

Napoli, 14enne alla guida con due coetanei: in auto centraline per rubare vetture. Tre minori in auto, 48 la somma delle loro età. Due 17enni e un 14enne, al volante il più giovane. Succede nel quartiere San Carlo Arena di Napoli, in via San Rocco. I carabinieri della stazione di Capodimonte sono impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio quando notano una Fiat Panda guidata da un ragazzino. Scatta l’alt ma i 3 si comportano come adulti. Non stiamo facendo nulla di male, dicono. Dopo aver spiegato loro che guidare a 14 anni è reato, i militari trovano nell’auto 2 centraline elettroniche alterate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Quattordicenne al volante con altri due minorenni: carabinieri sequestrano centraline per rubare autoUn quattordicenne al volante con altri due minorenni ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno sequestrato le centraline di alcune auto. In auto con due coltelli: denunciato dai carabinieri un 34enneIn auto con due coltelli, un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Piedimonte Etneo durante un normale controllo di routine. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sapri, si getta di notte nel mare agitato: 25enne salvato dai carabinieri. Napoli, 14enne al volante con due 17enni: «Non stiamo facendo nulla di male», denunciatiTre minori in auto: due 17enni e un 14enne, al volante il più giovane. È successo nel quartiere San Carlo Arena di Napoli, in ... msn.com https://www.tvcampiflegrei.it/mugnano-di-napoli-divieto-di-lasciare-melito-i-carabinieri-arrestano-26-enne/ - facebook.com facebook Maxi operazione anticamorra dei Carabinieri a Sant’Antimo, in provincia di Napoli: 14 le persone, gravemente indiziate dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni e porto illegali di armi, finite in manette. Sgominati i vertici dei clan Puca, Verde e Ranuc x.com