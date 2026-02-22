Quattordicenne al volante con altri due minorenni | carabinieri sequestrano centraline per rubare auto

Un quattordicenne al volante con altri due minorenni ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno sequestrato le centraline di alcune auto. La scena si è svolta in un quartiere della città, dove i ragazzi tentavano di mettere a segno un furto di veicoli. La loro presenza ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno segnalato comportamenti sospetti alle forze dell’ordine. Le autorità continuano le indagini sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre minori in auto, 48 la somma delle loro età. Due 17enni e un 14enne, al volante il più giovane. Succede nel quartiere San Carlo Arena di Napoli, in via San Rocco. I carabinieri della stazione di Capodimonte sono impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio quando notano una Fiat Panda guidata da un ragazzino. Scatta l'alt ma i 3 si comportano come adulti. Non stiamo facendo nulla di male, dicono. Dopo aver spiegato loro che guidare a 14 anni è reato, i militari trovano nell'auto 2 centraline elettroniche alterate. Di quelle utilizzate per forzare le difese tecnologiche delle auto di ultima generazione.