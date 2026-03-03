Le giocatrici dell'Iran si rifiutano di cantare l'inno prima della partita | gli era stato imposto

Durante una partita di Coppa d'Asia, le giocatrici dell'Iran non hanno cantato l'inno nazionale prima di scendere in campo, rifiutandosi di rispettare l'imposizione del regime. La scelta di rimanere in silenzio rappresenta un gesto di protesta, riprendendo un'azione già compiuta dalla nazionale maschile ai Mondiali del 2022. La decisione ha attirato l'attenzione sull'evento e sulle tensioni politiche legate allo sport.

