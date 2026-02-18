Polestar accelera sull’elettrico premium e cambia passo | quattro modelli nuovi entro il 2028 dalla GT 5 al SUV compatto 7
Polestar ha annunciato un piano ambizioso che prevede quattro nuovi modelli entro il 2028, tra cui una GT 5 e un SUV compatto 7. La casa svedese punta a incrementare le vendite del settore retail di oltre il 10% nel 2026, grazie anche all’apertura di nuovi punti vendita, previste in aumento del 30%. Questa strategia mira a rafforzare la presenza nel segmento premium elettrico, con un focus particolare sulla qualità e sull’innovazione. La casa si prepara a rivoluzionare il proprio portafoglio di veicoli nel prossimo futuro.
Quattro nuovi modelli entro il 2028, volumi retail attesi in crescita a “doppia cifra bassa” nel 2026 e rete retail pronta ad allargarsi del 30%: Polestar mette insieme i numeri della sua offensiva più ambiziosa e li trasforma in una dichiarazione d’intenti. La strategia punta ai segmenti EV premium a maggiore crescita e valore, con un doppio binario chiaro: accelerare sull’ampliamento della gamma e rafforzare la presenza commerciale per creare le condizioni di una crescita più redditizia e di un miglioramento operativo. La road map 2026–2028. La traiettoria è scandita da quattro lanci in tre anni e da un messaggio che il CEO Michael Lohscheller riassume così: “Polestar continua a sfidare l’industria automobilistica, ora entrando in segmenti in forte crescita e ad alto valore in tempi record. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
