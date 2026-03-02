Hokusai a Palazzo Bonaparte | la grande onda travolge Roma

A Roma, nel palazzo Bonaparte, si tiene una mostra dedicata a Katsushika Hokusai, artista giapponese noto per le sue opere ukiyo-e. È la più ampia esposizione monografica mai organizzata in Italia su di lui, e resterà aperta dal 27 marzo al 29 giugno 2026. La rassegna presenta una vasta selezione di stampe, dipinti e schizzi dell’artista.

Il fascino senza tempo del Sol Levante si appresta a conquistare il cuore della Capitale. A partire dal 27 marzo 2026, le sale storiche di Palazzo Bonaparte ospiteranno una retrospettiva senza precedenti dedicata a Katsushika Hokusai, l'artista che più di ogni altro incarna l'essenza della cultura visiva giapponese nel mondo. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un viaggio immersivo nel periodo Edo, un'epoca di straordinaria fioritura artistica in cui la filosofia del "mondo fluttuante" (ukiyo-e) ha ridefinito i canoni del bello, influenzando profondamente i maestri dell'arte occidentale come Monet, Van Gogh e Debussy.