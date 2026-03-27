Hokusai | grande mostra a Roma

Dal 27 marzo, a Palazzo Bonaparte a Roma, sarà possibile visitare la più grande esposizione dedicata in Italia a Katsushika Hokusai, artista giapponese vissuto tra il 1760 e il 1849. La mostra presenta un'ampia selezione delle sue opere, mettendo in mostra la sua influenza sulla cultura visiva mondiale. L'evento resterà aperto al pubblico fino a data da definirsi.

Apre il 27 marzo a Palazzo Bonaparte di Roma la più grande mostra mai dedicata in Italia a Katsushika Hokusai (1760–1849), il più importante artista giapponese, figura chiave della cultura visiva universale. Hokusai è il principale protagonista della produzione artistica del periodo Edo (1603–1863), quella magnifica stagione compresa tra il 1603 e il 1868 che vede la maggiore fioritura della cultura del “Mondo fluttuante”, l’Ukiyo-e, creando nuovi valori per l’arte classica giapponese. Pittore e incisore prolifico e immaginifico, Hokusai è conosciuto in tutto il mondo soprattutto per le sue stampe Ukiyo-e dove la natura, il movimento dell’acqua, il paesaggio, le figure femminili e la vita del popolo giapponese diventano protagonisti di una visione poetica e sorprendentemente moderna. 🔗 Leggi su Funweek.it

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HOKUSAI. IL GRANDE MAESTRO DELL'ARTE GIAPPONESE

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Inaugurata la straordinaria mostra “Hokusai. Il grande maestro dell’arte giapponese”. Italia, Polonia e Giappone unite dall’arte, ponte tra culture e popoli oltre ogni confine. @MNKrk @CD_cultura @fmollicone @kultura_gov_pl x.com

A #Roma, a #PalazzoBonaparte, fino al 29 giugno, "#Hokusai, il grande maestro dell'#arte #giapponese. L'esposizione proposta da #Arhtemisia che offre agli occhi del pubblico oltre 200 opere di #KastushikaHokusai, tra cui "La grande #onda del #Kanagawa - facebook.com facebook