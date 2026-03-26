Da domani, a Palazzo Bonaparte, aprirà al pubblico la mostra dedicata a Hokusai, il celebre artista giapponese. L’evento resterà aperto fino al 27 marzo 2026 e presenta una selezione di stampe, dipinti e opere originali dell’artista. La mostra intende offrire una panoramica completa sulla carriera e le tecniche di Hokusai, uno dei protagonisti dell’arte ukiyo-e.

Da domani, il Sol Levante e Roma saranno un po’ più vicini. A partire dal 27 marzo 2026, Palazzo Bonaparte ospiterà la mostra “HOKUSAI. Il grande maestro dell’arte giapponese”, la più grande mai dedicata in Italia a Katsushika Hokusai. Principale protagonista della stagione artistica del periodo Edo (1603–1868), pittore e incisore è noto in tutto il mondo soprattutto per le sue celebri stampe Ukiyo-e, che raccontano il Giappone attraverso paesaggi, cascate, elementi naturali e le figure che animano la vita quotidiana di un Paese tanto lontano, quanto affascinante. “HOKUSAI. Il grande maestro dell’arte giapponese” in mostra a Palazzo Bonaparte: oltre duecento opere provenienti da Cracovia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Al via domani la mostra “HOKUSAI. Il grande maestro dell’arte giapponese” a Palazzo Bonaparte

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