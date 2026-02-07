Il Mattino | Napoli Vergara sotto osservazione | Bonucci a Marassi per conto di Gattuso

È una notte importante per Antonio Vergara, che si trova sotto osservazione da parte del Napoli. Il giocatore è stato visto a Marassi, dove ha incontrato Bonucci, inviato dal club per conto di Gattuso. La situazione tiene banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre la società sta valutando ogni dettaglio.

"> È una notte speciale per Antonio Vergara e non solo per il Napoli. Rino Gattuso ha deciso di mandare un emissario d’eccezione a Marassi per osservare da vicino il talento esploso nelle ultime settimane: Leonardo Bonucci, braccio destro del commissario tecnico, seguirà la partita con attenzione per capire a che punto sia davvero il ragazzo di Frattamaggiore. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, è il segnale più chiaro che il percorso di Vergara ha ormai acceso l’interesse concreto della Nazionale. Gol pesanti, personalità e continuità: il mese appena trascorso ha cambiato la percezione del giovane azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

