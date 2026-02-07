È una notte importante per Antonio Vergara, che si trova sotto osservazione da parte del Napoli. Il giocatore è stato visto a Marassi, dove ha incontrato Bonucci, inviato dal club per conto di Gattuso. La situazione tiene banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre la società sta valutando ogni dettaglio.

"> È una notte speciale per Antonio Vergara e non solo per il Napoli. Rino Gattuso ha deciso di mandare un emissario d’eccezione a Marassi per osservare da vicino il talento esploso nelle ultime settimane: Leonardo Bonucci, braccio destro del commissario tecnico, seguirà la partita con attenzione per capire a che punto sia davvero il ragazzo di Frattamaggiore. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, è il segnale più chiaro che il percorso di Vergara ha ormai acceso l’interesse concreto della Nazionale. Gol pesanti, personalità e continuità: il mese appena trascorso ha cambiato la percezione del giovane azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Vergara sotto osservazione: Bonucci a Marassi per conto di Gattuso”

Approfondimenti su Napoli Vergara

Gennaro Gattuso ha deciso di far partire Antonio Vergara tra i titolari per la sfida di oggi tra Genoa e Napoli a Marassi.

Antonio Vergara sta attirando l’attenzione di Gennaro Gattuso durante l’amichevole a Marassi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Vergara

Argomenti discussi: Napoli, chi è Antonio Vergara: da Frattamaggiore al gol contro il Chelsea in Champions; Napoli, Vergara: Non sento il peso della maglia azzurra, gioco per la mia gente; Napoli-Chelsea, gol di Vergara: il primo con la maglia azzurra. Chi è e la carriera; Napoli-Chelsea: Vergara, non basta la magia del primo gol.

Il Mattino: Napoli, Vergara sotto osservazione: Bonucci a Marassi per conto di GattusoÈ una notte speciale per Antonio Vergara e non solo per il Napoli. Rino Gattuso ha deciso di mandare un emissario d’eccezione a Marassi per osservare da vicino il talento esploso nelle ultime settiman ... napolipiu.com

Tutti gli occhi su Vergara! Il Mattino: il segnale di Gattuso e la chance playoffContinua il periodo d'oro per Antonio Vergara dopo il gol in Champions League contro il Chelsea e la prima rete in Serie A contro la Fiorentina. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, ... tuttonapoli.net

Napoli vuole Euro 2032 Come riportato da "Il Mattino", alle ore 13 di oggi si terrà un incontro da remoto tra Comune di Napoli, rappresentato dalle figure del Sindaco Gaetano Manfredi e l'Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, e i delegati della FIGC facebook