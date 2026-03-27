Pete Hegseth, figura nota nel panorama militare e politico statunitense, è diventato una voce influente nel dibattito sulla sicurezza nazionale. Con un passato militare e un ruolo di rilievo in programmi televisivi, ha sostenuto posizioni ferme sulla politica estera e sulla difesa. La sua figura è spesso associata a un atteggiamento deciso e a una linea dura nei confronti di questioni internazionali.

Attenzione a liquidarlo come un personaggio folkloristico o sopra le righe. Pete Hegseth, numero uno del Pentagono nell’amministrazione Trump, si sta rivelando molto più di una figura mediatica: è uno degli interpreti più radicali e potenzialmente più influenti della nuova linea americana, soprattutto sul fronte della guerra contro l’Iran. Quando Donald Trump lo nominò segretario alla Difesa, la reazione prevalente – anche nel campo conservatore – fu di incredulità. Ex ufficiale, volto televisivo di Fox News, accompagnato da una reputazione controversa e da accuse personali che ne avevano minato la credibilità, Hegseth appariva a molti come una scelta più simbolica che strategica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hegseth, il “falco” del Pentagono: da figura controversa a regista della linea dura Usa

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