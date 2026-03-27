Il regista è coinvolto in una vicenda legale legata a un'intervista rilasciata nel 2012. In quell'occasione, l'autore dell'articolo, Kristoffer Borgli, discusse della differenza d'età in un suo scritto. La controversia riguarda le dichiarazioni fatte in quell'intervista e le conseguenze legali che sono seguite. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sui procedimenti in corso.

In un articolo scritto dallo stesso, Kristoffer Borgli parlava della differenza d'età in una sua relazione dell'epoca in cui frequentava una ragazza adolescente Un articolo di Kristoffer Borgli, tratto da una rivista norvegese e tornato alla ribalta in questi giorni sta sollevando nuove domande sul regista proprio mentre la sua fama a Hollywood sta iniziando a crescere. Borgli, il regista del film di prossima uscita The Drama - Un segreto è per sempre con Zendaya e Robert Pattinson, è diventato virale su Reddit, dove gli utenti hanno condiviso le scansioni di un articolo pubblicato nel 2012 su D2, inserto del fine settimana di Dagens Naeringsliv - il principale quotidiano finanziario norvegese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Drama, il regista è nei guai per una controversa intervista del 2012

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