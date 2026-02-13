Harry Potter: la serie ha trovato il suo Voldemort, ma c’è un colpo di scena. Secondo fonti vicine alla produzione HBO, il ruolo del potente mago oscuro sarà affidato a un attore ancora segreto, mentre il casting principale si è concentrato su un attore emergente che ha già dimostrato talento in ruoli intensi. Ralph Fiennes, che ha incarnato Voldemort nei film, ha già lasciato il segno e ora i produttori vogliono qualcosa di diverso, più fresco e inatteso, mantenendo però alta la suspense sulla scelta finale.

L'imminente serie di HBO avrebbe scelto il suo Lord Voldemort, ma sembra che l'idea sia quella di tenere nascosto, per il momento, il volto dell'iconico villain Ralph Fiennes ha offerto un'interpretazione unica e terrificante di Lord Voldemort nei film di Harry Potter, e raccogliere la sua eredità non sarà affatto semplice per nessun attore. Mentre Fiennes non fu ingaggiato fino a Harry Potter e il Calice di Fuoco, il reboot televisivo di HBO dovrebbe trovare la propria versione di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato già per la sua prima stagione, che riadatterà La Pietra Filosofale sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

