harry potter il gran ritorno in una serie hbo

Una nuova serie TV basata su Harry Potter sarà presto trasmessa da HBO e Warner Bros Television. La produzione porterà nuovamente i personaggi e le ambientazioni della saga nel mondo dello spettacolo. La notizia è stata annunciata di recente, senza ulteriori dettagli sulla data di rilascio o sul cast coinvolto. La serie rappresenta un ritorno nel genere fantasy per entrambe le case di produzione.

La magia di Harry Potter sta per tornare sugli schermi con una nuova serie TV prodotta da HBO e Warner Bros Television. La serie sarà un adattamento fedele dei sette romanzi di J.K. Rowling, con ogni stagione dedicata a un libro. Il trailer è già uscito ed i fan del maghetto cult, sono già in visibilio. La prima stagione, intitolata “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, seguirà le avventure di Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger al loro primo anno a Hogwarts. Il cast principale include: Harry Potter interpretato da Dominic McLaughlin, Ron Weasley da Alastair Stout, Hermione Granger da Arabella Stanton, Albus Silente da John Lithgow, Minerva McGranitt da Janet McTeer, Severus Piton da Papa Essiedu e Rubeus Hagrid da Nick Frost. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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HBO Harry Potter Opening Scene Leak

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Il momento che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie dedicata a Harry Potter! E c'è anche la data di uscita x.com