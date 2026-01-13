HBO Max è live in Italia con Harry Potter DC Warner Bros serie HBO e le Olimpiadi Invernali

HBO Max è ora disponibile in Italia, offrendo un’ampia selezione di contenuti tra film, serie TV e sport. La piattaforma include produzioni originali HBO e Max, oltre a titoli Warner Bros., Harry Potter, DC e le Olimpiadi Invernali. Un servizio completo per chi cerca intrattenimento di qualità in un’unica soluzione, con un catalogo aggiornato e variegato per soddisfare diversi interessi e gusti.

HBO MAX È LIVE IN ITALIA IL SERVIZIO STREAMING DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY ARRIVA CON LA SUA STRAORDINARIA OFFERTA DI FILM, SERIE TV E SPORT In un'unica piattaforma le serie HBO Original, le serie Max Original, i film Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe el'offerta sportiva di Eurosport. Al debutto subito disponibile il pluripremiato A Battle after another di Paul Thomas Anderson con Leonardo di Caprio e poi Superman, Sinners, Weapons e l'intera saga di Harry Potter In esclusiva la seconda stagione di The Pitt, A Knight of the Seven Kingdom, Industry e l'attesissima Heated Rivalry Oltre alle nuove produzioni italiane HBO Original al centro dell'offerta come Portobello, la prima produzione originale italiana targata HBO.

