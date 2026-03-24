HBO ha pubblicato la prima immagine ufficiale della nuova serie dedicata a Harry Potter. La produzione si concentrerà sulla narrazione ambientata nel mondo magico creato da J.K. Rowling e rappresenta un ritorno a Hogwarts per i fan della saga. La rivelazione arriva in vista del lancio della serie, che si preannuncia come un nuovo capitolo televisivo dedicato all’universo magico.

Il mondo magico di J.K. Rowling si prepara a una nuova era televisiva con il rilascio della prima immagine ufficiale della serie Harry Potter targata HBO. Il cast principale vede accanto a McLaughlin i giovani Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e Arabella Stanton in quello di Hermione Granger. La produzione ha inoltre confermato nomi di altissimo profilo per i ruoli dei docenti e dei mentori: Nick Frost interpreterà Rubeus Hagrid, mentre John Lithgow e Janet McTeer vestiranno rispettivamente i panni di Albus Silente e della Professoressa McGonagall. Particolarmente attesa è la prova di Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton. Dietro la macchina da presa troviamo il duo di Succession, con Francesca Gardiner nel ruolo di showrunner ed executive producer e Mark Mylod alla regia di diversi episodi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Harry Potter, il ritorno a Hogwarts è ufficiale: HBO svela la prima immagine della serie

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