Harry Potter HBO | JK Rowling esulta per il trailer ma infuria la polemica su casting e colori

J.K. Rowling ha condiviso sui social la sua soddisfazione per il primo teaser trailer della nuova serie HBO dedicata a Harry Potter. La reazione dell'autrice ha suscitato reazioni contrastanti online, con alcuni utenti critici riguardo alle scelte di casting e ai colori utilizzati nel video. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di fan e detrattori, alimentando discussioni sui dettagli della produzione.

J.K. Rowling ha espresso il suo entusiasmo per il primo teaser trailer della serie HBO dedicata a Harry Potter, dichiarando sui social di essere felice del risultato. La scrittrice britannica, che ha un ruolo da consulente nello sviluppo della produzione, ha risposto a un fan su X affermando: “Sarà incredibile. Sono così felice”. It’s going to be incredible. I’m so happy with it. — J.K. Rowling (@jkrowling) March 26, 2026 Nel frattempo, i l trailer della serie HBO – che potete vedere qui – ha generato reazioni contrastanti tra i fan della saga. Molti sono rimasti piacevolmente sorpresi dal ritorno nell’universo di Hogwarts, molti hanno criticato la palette cromatica cupa e desaturata del teaser. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Harry Potter HBO: J.K. Rowling esulta per il trailer ma infuria la polemica su casting e colori

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