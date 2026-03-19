harry potter john lithgow pronto a lasciare la serie hbo per il caso jk rowling

John Lithgow, attore noto per il suo ruolo di Albus Silente nella serie HBO dedicata a Harry Potter, ha annunciato di aver considerato di lasciare lo show a causa delle critiche rivolte a J.K. Rowling. In un’intervista recente, Lithgow ha spiegato di aver riflettuto sulla possibilità di abbandonare il progetto, senza tuttavia confermare una decisione definitiva. La serie HBO sta ancora andando avanti con il cast attuale.

Nel corso di una recente intervista, John Lithgow ha parlato delle critiche ricevute dalla scrittrice dei celebri romanzi e di aver pensato di rinunciare al ruolo di Albus Silente nello show Negli ultimi anni la figura di J.K. Rowling, autrice della saga letteraria di Harry Potter, è diventata piuttosto controversa a causa delle sue dichiarazioni spesso tacciate di essere transfobiche. Ne ha pagato le conseguenze anche il cast della saga cinematografica, che ha scelto di distanziarsi da quelle dichiarazioni, ma ha colpito anche il nuovo cast della prossima serie HBO, tra cui l'interprete di Albus Silente, John Lithgow. John Lithgow voleva abbandonare il ruolo di Silente In un'intervista al New York Times, l'attore ha dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di rinunciare al ruolo a causa delle opinioni espresse apertamente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter, John Lithgow pronto a lasciare la serie HBO per il caso J.K. Rowling

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