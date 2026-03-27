Hamilton allarma la Ferrari in radio durante le prove libere in Giappone | Non mi fido della macchina

Durante le prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1 del 2026, Lewis Hamilton ha comunicato via radio alla squadra di non fidarsi della vettura, la Ferrari SF-26, segnalando problemi che potrebbero influire sulle qualifiche. La sua dichiarazione ha sollevato preoccupazioni sulla prestazione della monoposto durante le sessioni di prove.

Nelle prove libere del GP del Giappone della Formula 1 2026 Lewis Hamilton lancia l'allarme in radio sulla Ferrari SF-26: poca fiducia nella macchina e segnali preoccupanti in vista delle qualifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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