Ha ucciso la madre a coltellate a Molassana convalidato l’arresto per Fabio Fibrini | andrà in carcere

Andrà in carcere Fabio Fibrini, il 52enne genovese accusato di avere ucciso a coltellate la madre Maria Marchetti, 86 anni, nell’appartamento di via San Felice, nel quartiere di Molassana. La decisione è stata presa dalla gip del tribunale di Genova Angela Nutini, che ha convalidato l’arresto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

