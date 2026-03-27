Aka7even, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, non si è presentato a un incontro con i fan dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. LDA ha commentato la situazione dicendo di non creare allarmismi, ma non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni dell’artista. La vicenda ha suscitato preoccupazioni tra i sostenitori.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Preoccupazione per Aka7even, l'ex cantante di Amici di Maria De Filippi coinvolto in un incidente in auto. A rivelarlo è stato LDA, suo amico e collega. I due hanno recentemente partecipato insieme alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. “Le bugie non le voglio dire: è giusto che tutti sappiano la verità, senza fare allarmismi”. Inizia così il discorso di LDA dal palco del centro commerciale, annunciando l'assenza del collega. “Oggi ha fatto un incidente con la macchina. Però sta benissimo, sta bene. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Ha fatto un incidente con la macchina, è traumatizzato". Aka7even non si presenta all'incontro con i fan e LDA spiega cos'è accaduto: "Niente allarmismi"

Articoli correlati

Valmontone outlet, LDA e Aka7even incontrano i fanDomenica 8 marzo LDA e Aka7even incontrano i fan a Valmontone Outlet per firmare le copie del nuovo album “Poesie Clandestine”.

LDA e AKA7even al "Campania" per incontrare i fan e presentare il nuovo discoIl Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato alla musica e al pubblico più giovane.