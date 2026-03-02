Valmontone outlet LDA e Aka7even incontrano i fan

Domenica 8 marzo, al Valmontone Outlet, i cantanti LDA e Aka7even si incontrano con i fan per firmare le copie del loro nuovo album, intitolato “Poesie Clandestine”. L’evento prevede un momento di confronto tra artisti e pubblico, con la firma dei dischi e possibili foto. La partecipazione è rivolta a chi desidera avvicinarsi ai due artisti e ricevere una dedica.

Domenica 8 marzo LDA e Aka7even incontrano i fan a Valmontone Outlet per firmare le copie del nuovo album “Poesie Clandestine”.Il disco della canzone in gara a Sanremo 2026 celebra l'amicizia e l’amore in tutte le sue sfumature! Per partecipare è necessario presentarsi con l’album, che puoi anche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

LDA e AKA7even al "Campania" per incontrare i fan e presentare il nuovo discoIl Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un nuovo e attesissimo appuntamento dedicato alla musica e al pubblico più giovane.

LDA e Aka7even, andamento forte“Conti ci ha fatto sentire in famiglia, come se fosse un parente” ammettono LDA & Aka7even raccontando l’esperienza sanremese davanti alle telecamere...

Una raccolta di contenuti su Valmontone outlet.

Argomenti discussi: LDA e AKA 7EVEN fanno ballare l’Ariston con Poesie Clandestine; Intervista a LDA e Aka7even, in gara a Sanremo 2026 con il brano Poesie clandestine.

LDA da Sanremo a Valmontone OutletDopo il successo di Sanremo, LDA arriva a Valmontone Outlet. Domenica 19 febbraio il cantante presenterà il nuovo album. Alle 16 il figlio di Gigi D'Alessio incontrerà i suoi fan per firmare le copie ... romatoday.it