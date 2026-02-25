Tiziano Del Bene è il commissario della Lega di Montopoli Val d’Arno

L'esponente leghista è stato nominato a capo della sezione locale del partito dal segretario provinciale Giovanni Pasqualino Il Segretario Provinciale della Lega, Giovanni Pasqualino, comunica ufficialmente la nomina di Tiziano Del Bene quale Commissario della sezione Lega di Montopoli Val d'Arno. "La sua esperienza politica, maturata in anni di impegno costante, sarà fondamentale per rafforzare la presenza della Lega a Montopoli Val d'Arno e per costruire un progetto politico serio, concreto e vicino alle esigenze dei cittadini. A lui affido con piena fiducia la gestione e il coordinamento della sezione locale, certo che saprà svolgere questo incarico con determinazione, responsabilità e visione". Pasqualino sottolinea inoltre l'importanza di questa nomina in una fase di riorganizzazione e rilancio dell'attività politica sul territorio: "La Lega continua a investire su persone radicate, credibili e motivate. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

