Gusto Italia la prima tappa a Caserta con i mercatini di primavera

Gusto Italia ha avviato il suo tour in città, con la prima tappa dedicata ai mercatini di primavera. L’evento, che si svolge in varie località italiane, si concentra sulla promozione di prodotti tipici e specialità locali. La manifestazione si svolge in spazi pubblici e coinvolge diversi espositori, offrendo ai visitatori la possibilità di assaggiare e acquistare prodotti artigianali e tradizionali.

Il tour di Gusto Italia, evento itinerante dedicato alle tipicità e alle eccellenze Made in Italy, riparte da Caserta. Artigianato, uova di cioccolato, dolcezze pasquali e degustazioni: la prima tappa di quest’anno si terrà a Caserta, a due passi da uno dei Patrimoni UNESCO più amati del Sud Italia: la reggia vanvitelliana. Da sabato 28 marzo a lunedì 6 aprile, con un orario di apertura continuativo dalle ore 10 a mezzanotte, i Mercatini di primavera si terranno precisamente tra Piazza Gramsci e Viale Douhet. “Mercatini di Primavera apre ormai da qualche anno il tour di Gusto Italia in occasione dell’arrivo della stagione dei fiori e della Pasqua. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Gusto Italia, la prima tappa a Caserta con i mercatini di primavera Articoli correlati Weekend di gusto e tradizione tra Street food festival, Segavecchia e Festa di pre-primavera. Poi musical, britpop e mercatiniIl fine settimana nel Forlivese e in tutto il comprensorio si apre a un ricco calendario di appuntamenti dedicati al gusto, al divertimento e alla... Torna a Jesolo la Festa di Primavera con mercatini e spettacoliIl centro storico di Jesolo si prepara ad accogliere l’arrivo della bella stagione con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Altri aggiornamenti su Gusto Italia Discussioni sull' argomento Mercatini di Primavera a Caserta, dieci giorni con Gusto Italia accanto alla Reggia; Mercatini di primavera a Caserta, dal 28 marzo al 6 aprile, tra Piazza Gramsci e Viale Douhet, accanto alla Reggia di Caserta; Italia del Gusto: possibile impatto sui costi di filiera alimentare da crisi nel Golfo e in Iran; Il Gusto dell’Italia in Piazza a Noventa Vicentina. In occasione del weekend delle Palme e delle festività di Pasqua, dal 28 marzo al 6 aprile 2026, si terranno i Mercatini di Primavera di Gusto Italia, un vero e proprio villaggio di prelibatezze e specialità allestito tra piazza Gramsci e viale Douhet, a pochi passi - facebook.com facebook