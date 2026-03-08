In Italia, il prezzo del carburante continua ad aumentare, riflettendo le conseguenze di conflitti esterni e crisi internazionali che non coinvolgono direttamente il paese. Ogni volta che si fa rifornimento, non si acquista semplicemente benzina o diesel, ma si contribuisce a una catena di costi che si allarga oltre i confini nazionali. La spesa quotidiana si trasforma in un esempio tangibile di queste dinamiche globali.

Esiste una geografia del portafoglio che non coincide con quella dei paralleli. Se guardate a Ovest, verso la Spagna, i numeri hanno ancora il sapore della realtà: Diesel a 1,499 €, Benzina a 1,519 €. C’è il sole, c'è il flamenco e, dettaglio trascurabile, un governo che non ha mai sentito il bisogno di urlare davanti a un erogatore promettendo miracoli fiscali. Lì, il pieno si fa con la moneta, non con le speranze. Poi c’è l’Italia. Qui la realtà è diventata una forma d'arte contemporanea, un’installazione di cifre che sfidano la logica. Diesel "self" a 1,969 €, Super a 1,819 €. E poi c’è il capolavoro: il "Servito". Una parola splendida, quasi un eufemismo letterario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - In Italia il carburante costa sempre più: paghiamo il conto di guerre che non abbiamo combattuto e di disastri che non abbiamo causato

