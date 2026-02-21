Il conto dei disastri in Italia e la giustizia | quei processi infiniti tra imprevedibili fatalità e prevenzione che non c’è

Il numero di vittime e danni causati dai disastri in Italia si aggrava a causa di processi lunghi e spesso inefficienti. Le cause principali sono la mancanza di prevenzione efficace e la burocrazia che rallenta le decisioni. Le conseguenze sono drammi quotidiani per le famiglie e costi elevati per lo Stato. La lentezza delle procedure giudiziarie impedisce spesso di risarcire tempestivamente chi ha subito danni. La questione rimane aperta e senza risposte chiare.

Roma, 21 febbraio 2026 - Morti, risarcimenti, danni: è da brividi il conto dei disastri in Italia, dal Vajont a Rigopiano a Niscemi (quest’ultimo miracolosamente senza vittime). E la giustizia? Sul piano penale è sempre un rebus definire le responsabilità per i reati colposi omissivi. Le cause si trascinano anche per decenni, perché in Italia i gradi di giudizio sono tre sulla carta, nella realtà diventano infiniti. Imprevedibile fatalità, colpa della natura: sono alcune delle parole più ripetute nei tribunali dalle difese degli imputati. Grande assente, la prevenzione. Disastri idrogeologici e responsabilità: l'analisi dell'avvocato Antonio Carrella Il conto dei disastri ‘naturali’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I disastri e la giustizia: perché nei processi per reati colposi è così difficile accertare le responsabilità? L’avvocato e il paragone con i filamenti del DnaUn incidente grave ha portato a un processo complesso per reati colposi, a causa della difficoltà di dimostrare la responsabilità.

Carlo Taormina tra giustizia, politica e riforme: INTERVISTA ESCLUSIVA al protagonista dei processi più discussi d’ItaliaA 85 anni, Carlo Taormina si racconta in un'intervista esclusiva, svelando aspetti della sua carriera, delle sue battaglie giudiziarie e delle sue passioni, tra politica e calcio.

Argomenti discussi: Online le indicazioni operative in materia di soccorso e assistenza agli animali; L’Italia delle frane, dal Vajont a Niscemi. Il geologo del Cnr: cos’è il Copernicus ground motion e come ci può aiutare; Discariche minerarie: servono monitoraggio e cultura della sicurezza; Processo d'appello per il disastro ambientale della discarica di Malagrotta (17.02.2026).

Disastri naturali: prevenirli è un obbligo legale, ma l’Italia dimezza i fondiPrevenire i disastri naturali è obbligatorio: lo dicono l'Onu, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Costituzione. Ma l'Italia ha dimezzato i fondi per la prevenzione ... osservatoriodiritti.it

Da Niscemi alla galleria di Campobasso, il presidente dei Geologi del Molise: Si risparmia sulla prevenzione e arrivano i disastriDomenico Angelone collega le recenti criticità di Niscemi al caso della galleria ferroviaria di Campobasso e punta il dito contro le scelte normative che hanno ridotto il ruolo della geologia nella pr ... primonumero.it

