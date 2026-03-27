Guerra Iran Europa e Italia resilienti Ma pesa l?effetto prezzi su metano e petrolio

Negli ultimi giorni si è assistito a un aumento dei prezzi di metano e petrolio, mentre le tensioni legate alla guerra in Iran continuano a influenzare i mercati energetici. La durata prevista dell’attacco, secondo le prime dichiarazioni, era di quattro o cinque settimane, ma non è ancora chiaro come si evolveranno gli eventi nel medio termine. Europa e Italia mostrano segnali di resilienza di fronte a queste turbolenze.

Quattro-cinque settimane. Tanto doveva durare l’attacco in Iran nella narrativa di Trump della prima ora. Il tempo è scaduto. E ora il bivio obbligato di The Donald sulle prossime mosse nel Golfo con Israele, sta diventando inevitabilmente anche il bivio per l’Europa. In particolare per gli effetti economici che questa guerra in Medio Oriente lascerà sull’economia del Vecchio Continente così affamata di gas e petrolio non suo (oltre che del resto del mondo e sulle catene di approvvigionamento globali), sui mercati, ed evidentemente anche sulle contromosse, dalla rotta della Bce alle manovre di Bruxelles e dei governi per aggiustare le rotte del gas, assicurare le scorte e limitare i danni sui prezzi (condizionati dalle quotazioni internazionali) e sui ritardi nelle catene di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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