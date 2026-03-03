Guerra in Iran prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolio

L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha provocato un aumento dei prezzi di gas e petrolio, con un incremento del 40% in bollette e costi dei trasporti. Questa escalation si traduce in maggiori spese per le famiglie italiane, influenzando i costi quotidiani legati all’energia e alla mobilità. I rincari sono già visibili sui prezzi praticati sul mercato e nelle tariffe dei servizi.

Gli effetti dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si fanno sentire sul portafoglio degli italiani. Ha impiegato poco tempo il mercato a perdere equilibrio, così, tra aumenti di petrolio e gas, iniziano le stime su quanto peserà la guerra sulla spesa quotidiana delle famiglie. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha spiegato perché i prezzi sono velocemente saliti. Dipende molto dal timore dei mercati, ma anche dallo stretto di Hormuz. Gli analisti erano convinti che l’Iran non si spingesse a chiuderlo, perché ne avrebbe risentito a sua volta, ma così non è stato. “Dallo stretto di Hormuz passa il 20% del petrolio mondiale – ha spiegato Crosetto – e già una riduzione parziale o un aumento percepito è sufficiente a creare un effetto immediato sui prezzi”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

