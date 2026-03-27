Milo Infante e Bruno Vespa scontro in tv | prima uno poi l’altro Tutto in diretta

Nelle ultime ore si sono verificati due interventi in diretta televisiva tra Milo Infante e Bruno Vespa, con momenti di confronto consecutivi tra i due. Sul web e sui social si sono susseguite discussioni riguardo alle dichiarazioni fatte da Vespa, che hanno attirato l’attenzione di pubblico e media. L’evento ha generato un clima di attenzione intorno alla trasmissione e alle rispettive posizioni dei protagonisti.

Nelle ultime ore, negli ambienti televisivi e sui social, si è acceso un vivace dibattito attorno alle parole pronunciate da Bruno Vespa, protagonista di una stoccata che ha fatto rapidamente il giro del web. Il conduttore di Porta a Porta ha infatti lanciato una critica dura, senza però indicare esplicitamente il destinatario, alimentando così ipotesi e retroscena tra addetti ai lavori e spettatori. Per comprendere la vicenda bisogna tornare indietro di qualche mese, quando avevano iniziato a circolare indiscrezioni su una presunta insofferenza di Vespa nei confronti della durata di Ore 14 sera di Milo Infante. Secondo queste voci, il giornalista avrebbe chiesto alla Rai di evitare sovrapposizioni tra i programmi, chiedendo una chiusura più puntuale della trasmissione di Rai 2. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Stasera vi aspetto a #Ore14Sera, il programma di Milo Infante su #Rai2. Tra gli ospiti anche l’avvocato Giada Bocellari #Garlasco Ci vediamo dopo, dalle 21.20. x.com