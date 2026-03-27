In un episodio recente, Milo Infante ha replicato a Bruno Vespa riguardo alla puntualità di una trasmissione trasmessa alle ore 14, affermando che si è conclusa con estrema puntualità. Vespa aveva espresso critiche nei confronti di un programma che aveva sforato il tempo previsto, mentre Infante ha evidenziato la precisione dell’orario di trasmissione. La discussione si è svolta attraverso un video condiviso online.

Bruno Vespa era stato molto duro nei confronti di una trasmissione che sforava e non rispettava le regole dell'azienda, adesso Milo Infante gli ha risposto per le righe Nella giornata di ieri ha fatto il giro del web un video in cuiBruno Vespa si lamentava a Porta a Porta di una trasmissione che non rispettava gli orari, sforando. In queste ore sono state fatte molte ipotesi, pensando principalmente aStasera tutto è possibile– sebbene sia registrato- e aChi l’ha visto?Adesso è statoMilo Infantea fare mea culpa e a sottolineare che da parte sua non ci sia stato alcun sgarro, ma poi invitando i telespettatori a rimanere collegati su Rai 2, tirando quindi un colpo basso aBruno Vespa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milo Infante risponde a Bruno Vespa: “Ore14 estremamente puntuale” | VIDEO

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