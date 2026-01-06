F1 Steiner lancia l’allarme | messaggio diretto a Hamilton

Guenther Steiner, ex team principal della Haas, ha espresso preoccupazioni sul futuro di Lewis Hamilton. In un messaggio diretto, Steiner evidenzia alcune criticità e invita a riflettere sulle sfide che il campione britannico potrebbe affrontare nelle prossime stagioni di Formula 1. Le sue parole offrono uno spunto di discussione sulle prospettive e le possibili evoluzioni della carriera di Hamilton nel mondo delle corse.

