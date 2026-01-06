F1 Steiner lancia l’allarme | messaggio diretto a Hamilton

Da sportface.it 6 gen 2026

Guenther Steiner, ex team principal della Haas, ha espresso preoccupazioni sul futuro di Lewis Hamilton. In un messaggio diretto, Steiner evidenzia alcune criticità e invita a riflettere sulle sfide che il campione britannico potrebbe affrontare nelle prossime stagioni di Formula 1. Le sue parole offrono uno spunto di discussione sulle prospettive e le possibili evoluzioni della carriera di Hamilton nel mondo delle corse.

Guenther Steiner non ha dubbi sul futuro di Lewis Hamilton: l’ex team principal della Haas lancia l’allarme sul campione. La prossima stagione di Formula 1 può segnare una svolta per Lewis Hamilton e il suo percorso con Ferrari. Secondo Guenther Steiner il 2026 potrebbe essere l’anno che decide il futuro del sette volte campione del . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

