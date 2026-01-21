Guasticce | Magna Closures guarda al futuro tra sviluppo e rilancio firmato al Mimit un protocollo triennale | Investimenti e occupazione

Magna Closures di Guasticce ha firmato un protocollo triennale con il Mimit, volto a sostenere lo sviluppo e il rilancio dello stabilimento. L’accordo mira a garantire investimenti e occupazione, proteggendo i diritti dei circa 500 lavoratori coinvolti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro dell’azienda nel settore automotive, promuovendo stabilità e crescita nel rispetto delle normative vigenti.

Un protocollo triennale in grado di sostenere lo sviluppo e il rilancio del sito produttivo di Guasticce della Magna Closures - azienda canadese del settore automotive - e di garantire le adeguate tutele occupazionali ai 500 addetti che vi lavorano. È stato firmato a Roma un protocollo d'intesa tra Regione e Mimit per rafforzare il futuro della Magna Closures di Guasticce.

