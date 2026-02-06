La notte del 4 febbraio, nel reparto di psichiatria delle Oblate a Firenze, un uomo ha preso in ostaggio medici, infermieri e anche la guardia giurata presente sul posto. Per alcune ore, tutti sono rimasti sotto minaccia, finché le forze dell’ordine sono intervenute e hanno liberato i dipendenti. L’Ordine degli Psichiatri definisce l’episodio grave e inaccettabile.

FIRENZE – La notte del 4 febbraio 2026, un uomo inviato in ostaggio per alcune ore tutto il personale, compresa la guardia giurata che opera nel presidio nel reparto di psichiatria delle Oblate. Un’operatrice è stata aggredita e le è stata sbattuta la testa contro una parete. Sull’episodio interviene l’Ordine dei medici di Firenze. Che scrive: “L’aggressione avvenuta nel reparto di psichiatria delle Oblate è un fatto gravissimo e inaccettabile. Esprimiamo una condanna netta di ogni forma di violenza e la nostra piena vicinanza ai professionisti sanitari coinvolti, che hanno vissuto momenti di grande paura mentre stavano svolgendo il proprio lavoro”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, reparto psichiatria delle Oblate: aggrediti medici, infermieri e guardia giurata. L’Ordine: “Grave e inaccettabile”

