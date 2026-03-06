Escalation in medio oriente Conflavoro Sicilia | Rischio oltre 2 miliardi di impatto in sei mesi per l’Isola

Con l’aumento delle tensioni in Medio Oriente e la possibilità di un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz, Conflavoro Sicilia avverte che l’isola potrebbe subire un impatto economico superiore ai 2 miliardi di euro in sei mesi. La situazione preoccupa gli imprenditori locali, che temono ripercussioni sulla catena di approvvigionamento e sui settori più esposti.

I dati del Centro Studi: shock energetico, logistica in crisi e migliaia di posti di lavoro a rischio in caso di blocco dello Stretto di Hormuz “L’escalation in Medio Oriente e l’ipotesi di un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz potrebbero produrre effetti significativi sull’economia siciliana. L’Isola potrebbe subire un impatto economico potenzialmente superiore ai 2 miliardi di euro nei primi sei mesi, con ripercussioni su energia, logistica, agroalimentare e occupazione.” È l’analisi del Centro Studi di Conflavoro Sicilia illustrata dal vice presidente nazionale vicario di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Escalation in Medio Oriente, Lloyd’s: “Mille navi bloccate nello Stretto di Hormuz, carichi per oltre 25 miliardi di dollari”L’escalation militare in Medio Oriente sta iniziando a produrre effetti concreti anche sul commercio internazionale e sulle rotte energetiche globali.

Capobianco (Conflavoro): “Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio”“Con l'escalation in Medio Oriente l'Italia rischia un contraccolpo economico senza precedenti: fino a 33 miliardi di euro di impatto complessivo in...

