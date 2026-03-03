Carnesecchi alla Juve l’Atalanta fissa il prezzo per il cartellino del portiere La posizione dei bianconeri

L’Atalanta ha comunicato il prezzo per il cartellino di Carnesecchi, portiere di proprietà del club bergamasco. La Juventus ha manifestato interesse per l’estremo difensore e sta valutando le prossime mosse. La società nerazzurra ha stabilito un valore preciso per il trasferimento, mentre i bianconeri stanno analizzando la situazione prima di avanzare un’offerta.