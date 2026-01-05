memorie rupestri a gravina in puglia

Scopri le memorie rupestri di Gravina in Puglia, un percorso tra grotte, rioni scavati e testimonianze di antiche civiltà. Un’occasione per conoscere le storie millenarie che si celano in questo territorio. L’appuntamento è domenica 11 gennaio alle ore 10, per un viaggio tra storia e archeologia in un paesaggio unico.

Un viaggio tra grotte, rioni scavati e storie millenarieDomenica 11 gennaio ore 10.00Un’esperienza tra roccia e storia alla scoperta dell’anima più antica di Gravina.Cammineremo tra i rioni medievali e i cavati del centro storico, tra case-grotte abitate per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Gravina multietnica: tra grotte, ipogei e presepi rupestri

