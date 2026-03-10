Il PoliBus di Itabus tra Puglia e Basilicata per orientare i giovani alle STEM

Oggi è partito dal Campus universitario di Bari il progetto PoliBus di Itabus, che collega la Puglia alla Basilicata. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani e a promuovere le discipline STEM. Il bus fa tappa in diverse città, offrendo attività e incontri rivolti agli studenti interessati a queste aree di studio. L’obiettivo è avvicinare i giovani alle opportunità di formazione e carriera nel settore tecnologico.

È partito oggi, dal Campus universitario di Bari, "PoliBus – Il tuo talento, la tua strada", un progetto di orientamento itinerante nato dalla collaborazione tra Politecnico di Bari, ScuolAttiva Onlus e Gruppo Italo, per promuovere le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra i giovani. Un bus-laboratorio, attrezzato per poter ospitare a bordo dimostrazioni, esperimenti e giochi su temi di area STEM, farà tappa dal 10 al 21 marzo in undici località di Puglia e Basilicata, coinvolgendo studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Inoltre, il progetto prevede attività che si svolgeranno nelle scuole, coinvolgendo, complessivamente, circa 1600 giovani.