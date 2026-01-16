Gravidanze a rischio Chieti protagonista nelle nuove linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità

Chieti si distingue come centro di eccellenza nella gestione delle gravidanze a rischio, grazie all’esperienza del professore Francesco D’Antonio, ginecologo dell’ospedale SS. Le recenti linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità sottolineano l’importanza di un approccio multidisciplinare e di strutture specializzate per garantire la sicurezza di madre e bambino.

Chieti si conferma punto di riferimento nella gestione delle gravidanze a rischio. Il professore Francesco D’Antonio, ginecologo dell’ospedale SS. Annunziata e docente all’Università “D’Annunzio”, è stato scelto tra gli otto esperti che hanno redatto le nuove linee guida dell’Istituto Superiore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Gravidanza. I farmaci antidepressivi aumentano il rischio di ipertensione polmonare persistente del neonato - Tuttavia, il rischio assoluto è stato basso e l’aumento del rischio è apparso più modesto di quanto suggerito da precedenti studi. quotidianosanita.it

“Gravidanza a rischio, ma impossibile prenotare ecografie nel pubblico: ho speso 250 euro da un privato”. La testimonianza di Lara è solo una delle tante. A Roma e nel Lazio, le liste d’attesa costringono sempre più famiglie a rivolgersi ai privati. - facebook.com facebook