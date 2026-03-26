Sanita’ | presentate al Gemelli le prime linee guida italiane sulle gravidanze ad alto rischio

La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia ha annunciato la pubblicazione delle prime linee guida italiane specifiche per le gravidanze considerate ad alto rischio. La presentazione è avvenuta presso l’ospedale Gemelli, dove sono state illustrate le indicazioni e le procedure da seguire in questi casi. Le linee guida rappresentano un documento ufficiale rivolto ai professionisti del settore.

La Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) ha recentemente presentato le prime linee guida nazionali dedicate alle gravidanze ad alto rischio. Questo vademecum completo è stato concepito per la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione delle complicanze che possono mettere a rischio la salute sia delle madri che dei bambini. “È un evento storico per l’ostetricia italiana”, si legge in una nota del Policlinico Gemelli di Roma. “Il documento, frutto di un lungo e minuzioso lavoro, è stato coordinato dal professor Tullio Ghi, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della Uoc di Ostetricia e Patologia Ostetrica di Fondazione Policlinico Gemelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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