Fascite plantare | dolore al tallone fattori di rischio e nuove linee guida per una diagnosi precoce

La fascite plantare diventa sempre più diffusa tra chi trascorre molte ore in piedi o ha uno stile di vita sedentario. Gli esperti di Bergamo lanciano l’allarme: il dolore al tallone si presenta come un’epidemia silenziosa che colpisce tante persone, spesso senza che se ne rendano conto. Nuove linee guida sono state messe a punto per aiutare a riconoscerla e intervenire in modo più rapido.

Fascite plantare: un’epidemia silenziosa tra lavoro e stili di vita, l’allarme degli esperti di Bergamo. Il dolore al tallone è un campanello d’allarme che riguarda sempre più persone in Italia. La fascite plantare, infiammazione della fascia che sostiene l’arco del piede, è una delle cause più comuni di questo disturbo, colpendo atleti, lavoratori e persone in sovrappeso. L’Ordine TSRM e PSTRP di Bergamo ha recentemente posto l’attenzione su questa condizione, sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce e di un approccio multidisciplinare. La biomeccanica del piede e l’origine del dolore.🔗 Leggi su Ameve.eu

La fascite plantare colpisce molte persone, soprattutto chi passa molte ore in piedi o ha scarpe sbagliate.

Il tumore al polmone rappresenta una delle principali sfide in ambito oncologico.

