Diabete, nuove prove dimostrano che aumenta il rischio di insufficienza cardiaca.

Nuove ricerche australiane evidenziano un legame tra diabete e incremento del rischio di insufficienza cardiaca. Questi risultati suggeriscono l’importanza di monitorare attentamente la salute cardiovascolare nelle persone con diabete, offrendo spunti utili per strategie preventive e approcci terapeutici più mirati. Un approfondimento che potrebbe contribuire a migliorare la gestione complessiva delle malattie croniche e ridurre le complicanze associate.

Esistono connessioni tra diabete e malattie cardiache? Un nuovo studio australiano afferma di sì e non si limita alla mera ricerca fine a sé, ma apre a prospettive terapiche e in termini di prevenzione. Diabete e malattie cardiache: come sono legate. Esistevano già diversi indizi su un presunto legame tra diabete di tipo 2 e malattie cardiache e anche dopo questo studio c’è ancora molto da scandagliare, tuttavia la tematica interessava gli scienziati da molto tempo. “ Abbiamo osservato da tempo - ha spiegato a SciTechDaily infatti uno dei ricercatori dello studio, Benjamin Hunter - una correlazione tra malattie cardiache e diabete di tipo 2, ma questa è la prima ricerca a esaminare congiuntamente diabete e cardiopatia ischemica e a scoprire un profilo molecolare unico nelle persone affette da entrambe le patologie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

