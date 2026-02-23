Creattiva Spring | torna alla Fiera di Bergamo la kermesse dell’handmade

Creattiva Spring ha riaperto i battenti alla Fiera di Bergamo, attirando molti appassionati di handmade. La causa di questa ripresa è la volontà di promuovere le tecniche artigianali tra nuovi e vecchi espositori. La manifestazione, giunta alla sua 33ª edizione, offre workshop, esposizioni e mercatini dedicati alle arti manuali. Numerosi visitatori si sono già recati alla fiera per scoprire le novità di questa edizione.

L'INIZIATIVA. Dal 5 all'8 marzo torna alla Fiera di Bergamo Creattiva Spring, 33esima edizione della manifestazione dedicata alle arti manuali, organizzata da Promoberg. Per quattro giorni i padiglioni di via Lunga a Bergamo ospiteranno professionisti e hobbisti del «saper fare», tra corsi, dimostrazioni e novità creative. Creattiva si conferma evento di riferimento nazionale per l'handmade, con oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni. Non solo perline e ricami, ma storie di creative e creativi che hanno trasformato la passione in lavoro.Tra le iniziative gratuite (prenotazione online dal 20 febbraio al 3 marzo):Creattiva Academy (disegno e pittura)Creattiva Show Lab (nuove tecniche)Casa Creattiva con Siser (decorazione casa)Master Stitch (cucito) «Creattiva offre alternative alla frenesia quotidiana, con benefici per il benessere mentale», ha spiegato il presidente di Promoberg Luciano Patelli.